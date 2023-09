St. Louis Cardinals at Milwaukee Brewers - A game thread for September 27, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Milwaukee Brewers this evening at 6:40 pm CT.

Today's Lineups CARDINALS BREWERS Tommy Edman - 2B Sal Frelick - RF Jordan Walker - RF William Contreras - DH Luken Baker - 1B Tyrone Taylor - LF Juan Yepez - DH Victor Caratini - C Lars Nootbaar - CF Rowdy Tellez - 1B Ivan Herrera - C Andruw Monasterio - 2B Juniel Querecuto - 3B Blake Perkins - CF Richie Palacios - LF Brian Anderson - 3B Masyn Winn - SS Brice Turang - SS Zack Thompson - LHP Wade Miley - LHP