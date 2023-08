St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies - A game thread for August 27, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Philadelphia Phillies this afternoon at 12:35 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS PHILLIES Tommy Edman - SS Kyle Schwarber - LF Alec Burleson - LF Trea Turner - SS Paul Goldschmidt - 1B Nick Castellanos - RF Nolan Arenado - DH Bryce Harper - DH Willson Contreras - C Alec Bohm - 1B Nolan Gorman - 2B J.T. Realmuto - C Jordan Walker - RF Bryson Stott - 2B Richie Palacios - CF Edmundo Sosa - 3B Taylor Motter - 3B Johan Rojas - CF Drew Rom - LHP Aaron Nola - RHP