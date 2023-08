St. Louis Cardinals vs. Oakland Athletics - A game thread for August 15, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Oakland Athletics this evening at 6:45 pm CT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups ATHLETICS CARDINALS Tony Kemp - LF Lars Nootbaar - CF Zack Gelof - 2B Paul Goldschmidt - 1B Brent Rooker - DH Nolan Arenado - 3B Seth Brown - 1B Alec Burleson - DH Jordan Diaz - 3B Tyler O'Neill - LF Tyler Soderstrom - C Jordan Walker - RF Lawrence Butler - CF Andrew Knizner - C Nick Allen - SS Taylor Motter - 2B Esteury Ruiz - RF Tommy Edman - SS Spenser Watkins - RHP Dakota Hudson - RHP