St. Louis Cardinals at Kansas City Royals - A game thread for August 12, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Kansas City Royals this evening at 6:10 pm CT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS ROYALS Lars Nootbaar - CF Nelson Velazquez - RF Paul Goldschmidt - 1B Bobby Witt - SS Nolan Arenado - 3B Michael Massey - 2B Willson Contreras - DH Salvador Perez - 1B Nolan Gorman - 2B Freddy Fermin - C Tyler O'Neill - LF Edward Olivares - DH Tommy Edman - SS Samad Taylor - LF Jordan Walker - RF Matt Duffy - 3B Andrew Knizner - C Kyle Isbel - CF Steven Matz - LHP Cole Ragans - LHP