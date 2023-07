St. Louis Cardinals at Chicago White Sox - A game thread for July 9, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Chicago White Sox this afternoon at 1:10 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS WHITE SOX Lars Nootbaar - CF Zach Remillard - LF Paul Goldschmidt - 1B Tim Anderson - SS Nolan Arenado - DH Luis Robert - CF Willson Contreras - C Eloy Jimenez - DH Alec Burleson - LF Andrew Vaughn - 1B Jordan Walker - RF Jake Burger - 3B Nolan Gorman - 3B Oscar Colas - RF Paul DeJong - SS Seby Zavala - C Jose Fermin - 2B Elvis Andrus - 2B Steven Matz - LHP Lucas Giolito - RHP