St. Louis Cardinals at Chicago Cubs - A game thread for July 21, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Chicago Cubs this afternoon at 1:20 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS CUBS Dylan Carlson - CF Mike Tauchman - CF Paul Goldschmidt - 1B Nico Hoerner - SS Nolan Arenado - 3B Ian Happ - LF Willson Contreras - DH Cody Bellinger - 1B Tyler O'Neill - LF Seiya Suzuki - RF Jordan Walker - RF Christopher Morel - 2B Paul DeJong - SS Yan Gomes - DH Andrew Knizner - C Miles Mastrobuoni - 3B Jose Fermin - 2B Miguel Amaya - C Jack Flaherty - RHP Justin Steele - LHP