St. Louis Cardinals vs. Miami Marlins - A game thread for July 19, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Miami Marlins this afternoon at 1:15 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups MARLINS CARDINALS Luis Arraez - 2B Brendan Donovan - DH Jorge Soler - DH Paul Goldschmidt - 1B Bryan De La Cruz - LF Lars Nootbaar - LF Jesus Sanchez - RF Nolan Arenado - 3B Yuli Gurriel - 1B Nolan Gorman - 2B Jon Berti - 3B Ivan Herrera - C Joey Wendle - SS Alec Burleson - RF Dane Myers - CF Paul DeJong - SS Jacob Stallings - C Dylan Carlson - CF Sandy Alcantara - RHP Dakota Hudson - RHP