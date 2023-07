St. Louis Cardinals vs. New York Yankees - A doubleheader game thread for July 1, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the New York Yankees this afternoon in game one of doubleheader at 1:15 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups YANKEES CARDINALS DJ LeMahieu - 1B Lars Nootbaar - RF Jake Bauers - LF Paul Goldschmidt - DH Gleyber Torres - 2B Nolan Gorman - 2B Anthony Rizzo - DH Nolan Arenado - 3B Isiah Kiner-Falefa - CF Jordan Walker - LF Billy McKinney - RF Alec Burleson - 1B Anthony Volpe - SS Paul DeJong - SS Oswaldo Cabrera - 3B Tommy Edman - CF Kyle Higashioka - C Andrew Knizner - C Luis Severino - RHP Jack Flaherty - RHP