St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers - A game thread for May 20, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Los Angeles Dodgers this evening at 6:15 pm CT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups DODGERS CARDINALS Mookie Betts - RF Lars Nootbaar - CF Freddie Freeman - 1B Paul Goldschmidt - 1B J.D. Martinez - DH Nolan Gorman - DH Max Muncy - 3B Nolan Arenado - 3B Miguel Vargas - 2B Willson Contreras - C David Peralta - LF Brendan Donovan - RF Jason Heyward - CF Paul DeJong - SS Chris Taylor - SS Alec Burleson - LF Austin Barnes - C Tommy Edman - 2B Noah Syndergaard - RHP Miles Mikolas - RHP