St. Louis Cardinals at Milwaukee Brewers - A game thread for May 15, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Milwaukee Brewers this evening at 6:45 pm CT. Here are tonight's lineups:

Today's Lineups BREWERS CARDINALS Christian Yelich - LF Lars Nootbaar - CF Jesse Winker - DH Paul Goldschmidt - 1B Willy Adames - SS Nolan Gorman - DH Rowdy Tellez - 1B Nolan Arenado - 3B William Contreras - C Willson Contreras - C Brian Anderson - 3B Brendan Donovan - RF Brice Turang - 2B Paul DeJong - SS Tyrone Taylor - RF Alec Burleson - LF Joey Wiemer - CF Tommy Edman - 2B Freddy Peralta - RHP Jack Flaherty - RHP