St. Louis Cardinals at Boston Red Sox - A game thread for May 13, 2023

The St. Louis Cardinals are scheduled to take on the Boston Red Sox this afternoon at 3:10 pm CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS RED SOX Tommy Edman - 2B Alex Verdugo - RF Paul Goldschmidt - 1B Justin Turner - 1B Willson Contreras - DH Rob Refsnyder - LF Nolan Arenado - 3B Rafael Devers - 3B Juan Yepez - LF Masataka Yoshida - DH Dylan Carlson - CF Enrique Hernandez - SS Paul DeJong - SS Jarren Duran - CF Lars Nootbaar - RF Connor Wong - C Andrew Knizner - C Pablo Reyes - 2B Steven Matz - LHP Chris Sale - LHP