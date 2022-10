St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates - A game thread for September 30, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Pittsburgh Pirates this evening at 7:15 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups PIRATES CARDINALS Oneil Cruz - SS Brendan Donovan - 2B Bryan Reynolds - CF Lars Nootbaar - RF Miguel Andujar - DH Paul Goldschmidt - 1B Jack Suwinski - RF Nolan Arenado - 3B Ke'Bryan Hayes - 3B Albert Pujols - DH Ben Gamel - 1B Juan Yepez - LF Rodolfo Castro - 2B Dylan Carlson - CF Jose Godoy - C Yadier Molina - C Ji-hwan Bae - LF Tommy Edman - SS Johan Oviedo - RHP Jack Flaherty - RHP