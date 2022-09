St. Louis Cardinals at Los Angeles Dodgers - A game thread for September 23, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Los Angeles Dodgers this evening at 9:10 PM CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS DODGERS Tommy Edman - SS Mookie Betts - RF Albert Pujols - DH Trea Turner - SS Paul Goldschmidt - 1B Will Smith - C Nolan Arenado - 3B Justin Turner - DH Juan Yepez - LF Max Muncy - 3B Dylan Carlson - CF Chris Taylor - LF Lars Nootbaar - RF Trayce Thompson - CF Andrew Knizner - C Miguel Vargas - 1B Brendan Donovan - 2B Hanser Alberto - 2B Jose Quintana - LHP Andrew Heaney - LHP