St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds - A game thread for August 30, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Cincinnati Reds this evening at 5:40 PM CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS REDS Lars Nootbaar - RF Jonathan India - 2B Brendan Donovan - 2B Jake Fraley - DH Paul Goldschmidt - 1B Kyle Farmer - SS Nolan Arenado - 3B Donovan Solano - 1B Albert Pujols - DH TJ Friedl - LF Tyler O'Neill - CF Nick Senzel - CF Corey Dickerson - LF Aristides Aquino - RF Yadier Molina - C Alejo Lopez - 3B Tommy Edman - SS Austin Romine - C Dakota Hudson - RHP Justin Dunn - RHP