St. Louis Cardinals vs. Chicago Cubs - An unlikely game thread for August 3, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Chicago Cubs this evening at 6:45 pm CDT, weather permitting. I am surprised that it hasn’t been called, but in the meantime, here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CUBS CARDINALS Rafael Ortega - DH Dylan Carlson - CF Willson Contreras - C Tommy Edman - 2B Ian Happ - LF Paul Goldschmidt - 1B Seiya Suzuki - RF Nolan Arenado - 3B Nico Hoerner - SS Tyler O'Neill - LF Patrick Wisdom - 1B Albert Pujols - DH Zach McKinstry - 3B Paul DeJong - SS Nick Madrigal - 2B Yadier Molina - C Christopher Morel - CF Lars Nootbaar - RF Justin Steele - LHP Miles Mikolas - RHP