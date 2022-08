St. Louis Cardinals vs. Colorado Rockies - A game thread for August 17, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Colorado Rockies this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups ROCKIES CARDINALS Connor Joe - LF Lars Nootbaar - RF Charlie Blackmon - RF Brendan Donovan - DH Brendan Rodgers - 2B Paul Goldschmidt - 1B C.J. Cron - 1B Nolan Arenado - 3B Jose Iglesias - SS Nolan Gorman - 2B Randal Grichuk - CF Corey Dickerson - LF Ryan McMahon - 3B Paul DeJong - SS Elehuris Montero - DH Andrew Knizner - C Brian Serven - C Dylan Carlson - CF German Marquez - RHP J. Montgomery - LHP