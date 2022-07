St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies - A game thread for July 8, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Philadelphia Phillies this evening at 7:15 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups PHILLIES CARDINALS Kyle Schwarber - LF Brendan Donovan - LF Rhys Hoskins - 1B Juan Yepez - 1B Nick Castellanos - RF Paul Goldschmidt - DH Darick Hall - DH Nolan Arenado - 3B J.T. Realmuto - C Nolan Gorman - 2B Didi Gregorius - SS Dylan Carlson - CF Bryson Stott - 2B Tommy Edman - SS Alec Bohm - 3B Conner Capel - RF Odubel Herrera - CF Andrew Knizner - C Zack Wheeler - RHP Adam Wainwright - RHP