St. Louis Cardinals at Atlanta Braves - A game thread for July 5, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Atlanta Braves this evening at 6:20 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS BRAVES Brendan Donovan - LF Ronald Acuna - RF Juan Yepez - DH Dansby Swanson - SS Paul Goldschmidt - 1B Matt Olson - 1B Nolan Arenado - 3B Austin Riley - 3B Nolan Gorman - 2B Marcell Ozuna - DH Dylan Carlson - CF Eddie Rosario - LF Tommy Edman - SS William Contreras - C Conner Capel - RF Phil Gosselin - 2B Austin Romine - C Michael Harris - CF Andre Pallante - RHP Ian Anderson - RHP