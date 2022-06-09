St. Louis Cardinals at Tampa Bay Rays - A game thread for June 9, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Tampa Bay Rays this afternoon at 12:10 pm CDT. Here are today’s lineups:
Today's Lineups
|CARDINALS
|RAYS
|Tommy Edman - 2B
|Kevin Kiermaier - CF
|Paul Goldschmidt - 1B
|Manuel Margot - LF
|Nolan Arenado - 3B
|Ji-Man Choi - 1B
|Albert Pujols - DH
|Randy Arozarena - DH
|Tyler O'Neill - LF
|Yandy Diaz - 3B
|Juan Yepez - RF
|Brett Phillips - RF
|Harrison Bader - CF
|Taylor Walls - SS
|Edmundo Sosa - SS
|Mike Zunino - C
|Andrew Knizner - C
|Vidal Brujan - 2B
|Miles Mikolas - RHP
|Shane McClanahan - LHP
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