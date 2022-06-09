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St. Louis Cardinals at Tampa Bay Rays - A game thread for June 9, 2022

Game 56

By lil_scooter93
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The St. Louis Cardinals take on the Tampa Bay Rays this afternoon at 12:10 pm CDT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups

CARDINALS RAYS
Tommy Edman - 2B Kevin Kiermaier - CF
Paul Goldschmidt - 1B Manuel Margot - LF
Nolan Arenado - 3B Ji-Man Choi - 1B
Albert Pujols - DH Randy Arozarena - DH
Tyler O'Neill - LF Yandy Diaz - 3B
Juan Yepez - RF Brett Phillips - RF
Harrison Bader - CF Taylor Walls - SS
Edmundo Sosa - SS Mike Zunino - C
Andrew Knizner - C Vidal Brujan - 2B
Miles Mikolas - RHP Shane McClanahan - LHP

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