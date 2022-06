St. Louis Cardinals at Milwaukee Brewers - A game thread for June 23, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Milwaukee Brewers this afternoon at 1:10 pm CDT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS BREWERS Tommy Edman - SS Christian Yelich - DH Nolan Gorman - 2B Willy Adames - SS Paul Goldschmidt - 1B Rowdy Tellez - 1B Nolan Arenado - DH Andrew McCutchen - LF Brendan Donovan - 3B Luis Urias - 2B Juan Yepez - LF Victor Caratini - C Dylan Carlson - CF Tyrone Taylor - RF Lars Nootbaar - RF Jace Peterson - 3B Ivan Herrera - C Jonathan Davis - CF Dakota Hudson - RHP Jason Alexander - RHP