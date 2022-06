St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates - A game thread for June 13, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Pittsburgh Pirates this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups PIRATES CARDINALS Tucupita Marcano - LF Tommy Edman - SS Bryan Reynolds - CF Nolan Gorman - 2B Ke'Bryan Hayes - 3B Paul Goldschmidt - 1B Michael Chavis - 1B Nolan Arenado - DH Daniel Vogelbach - DH Tyler O'Neill - LF Diego Castillo - SS Brendan Donovan - 3B Jack Suwinski - RF Juan Yepez - RF Tyler Heineman - C Dylan Carlson - CF Yu Chang - 2B Andrew Knizner - C Mitch Keller - RHP Zack Thompson - LHP