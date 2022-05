St. Louis Cardinals at Kansas City Royals - An oh cool they moved the game up game thread for May 4, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Kansas City Royals this afternoon at 12:10pm CDT and not at the regularly scheduled time of 3:15 pm CDT. Here are the lineups:

Today's Lineups CARDINALS ROYALS Tommy Edman - 2B Edward Olivares - RF Paul Goldschmidt - 1B Andrew Benintendi - LF Nolan Arenado - 3B Salvador Perez - DH Albert Pujols - DH Ryan O'Hearn - 1B Juan Yepez - RF Whit Merrifield - 2B Tyler O'Neill - LF Bobby Witt - 3B Harrison Bader - CF MJ Melendez - C Yadier Molina - C Michael Taylor - CF Paul DeJong - SS Nicky Lopez - SS Adam Wainwright - RHP Kris Bubic - LHP