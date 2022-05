St. Louis Cardinals vs. San Diego Padres - A game thread for May 31, 2022

The St. Louis Cardinals take on the San Diego Padres this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups PADRES CARDINALS Jurickson Profar - LF Tommy Edman - 2B Manny Machado - 3B Paul Goldschmidt - 1B Jake Cronenworth - 1B Nolan Arenado - 3B Luke Voit - DH Albert Pujols - DH Wil Myers - RF Juan Yepez - LF Robinson Cano - 2B Yadier Molina - C Ha-Seong Kim - SS Edmundo Sosa - SS Jorge Alfaro - C Harrison Bader - CF Trent Grisham - CF Brendan Donovan - RF Blake Snell - LHP Adam Wainwright - RHP