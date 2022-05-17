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St. Louis Cardinals at New York Mets - A doubleheader game thread for May 17, 2022

game 35

By lil_scooter93
/ new

The St. Louis Cardinals take on the New York Mets in game one of a doubleheader this afternoon at 2:10 pm CDT.

Today's Lineups

CARDINALS METS
Tommy Edman - 2B Brandon Nimmo - CF
Paul Goldschmidt - DH Francisco Lindor - SS
Nolan Arenado - 3B Jeff McNeil - LF
Juan Yepez - 1B Pete Alonso - DH
Yadier Molina - C Dominic Smith - 1B
Dylan Carlson - RF Eduardo Escobar - 3B
Tyler O'Neill - LF Luis Guillorme - 2B
Brendan Donovan - SS Travis Jankowski - RF
Harrison Bader - CF Patrick Mazeika - C
Miles Mikolas - RHP Trevor Williams - RHP

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