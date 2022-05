St. Louis Cardinals at New York Mets - A doubleheader game thread for May 17, 2022

The St. Louis Cardinals take on the New York Mets in game one of a doubleheader this afternoon at 2:10 pm CDT.

Today's Lineups CARDINALS METS Tommy Edman - 2B Brandon Nimmo - CF Paul Goldschmidt - DH Francisco Lindor - SS Nolan Arenado - 3B Jeff McNeil - LF Juan Yepez - 1B Pete Alonso - DH Yadier Molina - C Dominic Smith - 1B Dylan Carlson - RF Eduardo Escobar - 3B Tyler O'Neill - LF Luis Guillorme - 2B Brendan Donovan - SS Travis Jankowski - RF Harrison Bader - CF Patrick Mazeika - C Miles Mikolas - RHP Trevor Williams - RHP