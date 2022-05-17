St. Louis Cardinals at New York Mets - A doubleheader game thread for May 17, 2022

The St. Louis Cardinals take on the New York Mets in game one of a doubleheader this afternoon at 2:10 pm CDT.
Today's Lineups
|CARDINALS
|METS
|Tommy Edman - 2B
|Brandon Nimmo - CF
|Paul Goldschmidt - DH
|Francisco Lindor - SS
|Nolan Arenado - 3B
|Jeff McNeil - LF
|Juan Yepez - 1B
|Pete Alonso - DH
|Yadier Molina - C
|Dominic Smith - 1B
|Dylan Carlson - RF
|Eduardo Escobar - 3B
|Tyler O'Neill - LF
|Luis Guillorme - 2B
|Brendan Donovan - SS
|Travis Jankowski - RF
|Harrison Bader - CF
|Patrick Mazeika - C
|Miles Mikolas - RHP
|Trevor Williams - RHP
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