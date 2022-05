St. Louis Cardinals vs. Baltimore Orioles - A game thread for May 11, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Baltimore Orioles this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups ORIOLES CARDINALS Cedric Mullins - DH Tommy Edman - 2B Trey Mancini - 1B Paul Goldschmidt - 1B Anthony Santander - RF Nolan Arenado - 3B Austin Hays - CF Juan Yepez - LF Rougned Odor - 2B Dylan Carlson - RF Jorge Mateo - SS Yadier Molina - C Tyler Nevin - LF Harrison Bader - CF Robinson Chirinos - C Corey Dickerson - DH Chris Owings - 3B Brendan Donovan - SS Spenser Watkins - RHP Miles Mikolas - RHP