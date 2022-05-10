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St. Louis Cardinals vs. Baltimore Orioles - A game thread for May 10, 2022

game 29

By lil_scooter93
/ new

The St. Louis Cardinals take on the Baltimore Orioles this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups

ORIOLES CARDINALS
Cedric Mullins - CF Tommy Edman - 2B
Trey Mancini - DH Paul Goldschmidt - 1B
Anthony Santander - LF Nolan Arenado - 3B
Austin Hays - RF Juan Yepez - DH
Ryan Mountcastle - 1B Tyler O'Neill - LF
Ramon Urias - 2B Dylan Carlson - RF
Tyler Nevin - 3B Yadier Molina - C
Robinson Chirinos - C Harrison Bader - CF
Jorge Mateo - SS Brendan Donovan - SS
Kyle Bradish - RHP Packy Naughton - LHP

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