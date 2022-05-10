St. Louis Cardinals vs. Baltimore Orioles - A game thread for May 10, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Baltimore Orioles this evening at 6:45 pm CDT. Here are tonight’s lineups:
Today's Lineups
|ORIOLES
|CARDINALS
|Cedric Mullins - CF
|Tommy Edman - 2B
|Trey Mancini - DH
|Paul Goldschmidt - 1B
|Anthony Santander - LF
|Nolan Arenado - 3B
|Austin Hays - RF
|Juan Yepez - DH
|Ryan Mountcastle - 1B
|Tyler O'Neill - LF
|Ramon Urias - 2B
|Dylan Carlson - RF
|Tyler Nevin - 3B
|Yadier Molina - C
|Robinson Chirinos - C
|Harrison Bader - CF
|Jorge Mateo - SS
|Brendan Donovan - SS
|Kyle Bradish - RHP
|Packy Naughton - LHP
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