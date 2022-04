St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates — An Opening Day game thread for April 7, 2022

The St. Louis Cardinals open the season at home against the Pittsburgh Pirates this afternoon at 3:15 CT. Here are today’s lineups:

Today's Lineups PIRATES CARDINALS Daniel Vogelbach - DH Dylan Carlson - RF Bryan Reynolds - CF Paul Goldschmidt - 1B Ke'Bryan Hayes - 3B Tyler O'Neill - LF Yoshi Tsutsugo - 1B Nolan Arenado - 3B Kevin Newman - SS Albert Pujols - DH Cole Tucker - RF Paul DeJong - SS Ben Gamel - LF Yadier Molina - C Roberto Perez - C Harrison Bader - CF Hoy Park - 2B Tommy Edman - 2B JT Brubaker - RHP Adam Wainwright - RHP