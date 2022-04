St. Louis Cardinals at Cincinnati Reds - A game thread for April 22, 2022

The St. Louis Cardinals take on the Cincinnati Reds this evening at 5:40 pm CDT. Here are tonight’s lineups:

Today's Lineups CARDINALS REDS Dylan Carlson - RF Kyle Farmer - SS Paul Goldschmidt - 1B Brandon Drury - DH Tyler O'Neill - LF Tommy Pham - LF Nolan Arenado - 3B Joey Votto - 1B Corey Dickerson - DH Nick Senzel - CF Tommy Edman - 2B Aristides Aquino - RF Lars Nootbaar - CF Alejo Lopez - 2B Edmundo Sosa - SS Aramis Garcia - C Andrew Knizner - C Colin Moran - 3B Steven Matz - LHP Hunter Greene - RHP